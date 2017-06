Raffaele Sollecito assolto ma niente risarcimento per il processo Meredith

OMICIDIO MEREDITH: CASSAZIONE, NESSUN RISARCIMENTO A SOLLECITO

Nessun risarcimento per ingiusta detenzione per Raffaele Sollecito. E' quanto deciso in serata dalla IV sezione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso con cui gli avvocati di Raffaele Sollecito avevano chiesto di annullare la decisione della Corte d'Appello di Firenze. Anche i giudici fiorentini infatti avevano negato il risarcimento all'ingegnere pugliese, assolto definitivamente dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher.

Meredith: Sollecito, inspiegabile no al risarcimento: "Subisco ancora conseguenze anni in carcere da innocente"

Raffaele Sollecito considera "inspiegabile" la decisione della Cassazione che gli ha definitivamente negato il risarcimento per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto per l'omicidio di Meredith Kercher. Lo ha detto parlando con il suo difensore, l'avvocato Giulia Bongiorno. "Se ancora non trovo un lavoro - ha sottolineato ancora Sollecito - e' per quanto mi e' successo. Sto ancora subendo le conseguenze degli anni passati in carcere da innocente e non capisco perche' questo non venga compreso".