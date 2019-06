Ragazza morì dopo il rifiuto della chemio, genitori condannati: "Lo rifaremmo"

Mori' dopo aver rifiutato chemio, genitori condannati a 2 anni

I genitori di Eleonora Bottaro, una ragazza di Bagnoli (Padova) che tra il 2015 e il 2016 si ammalo' di una grave forma di leucemia e mori' dopo aver deciso di non curarsi, sono stati condannati dal tribunale di Padova a due anni di reclusione. Secondo la ricostruzione dei fatti Lino e Rita Bottaro avrebbero spinto la ragazza a seguire i metodi alternativi del sedicente dottor Hamer a base di vitamine e cortisone. Secondo la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, che indago' subito madre e padre per omicidio colposo, la ragazza sarebbe stata plagiata dai genitori e convinta a rifiutare le cure delle medicina ufficiale.

La madre: "Rifarei tutto"

"Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia". Cosi' Rita Bottaro, madre di Eleonora, la ragazza morta per leucemia dopo il rifiuto dei genitori di curarsi con la chemioterapia, al termine dell'udienza conclusasi con la condanna a due annui per entrambi.