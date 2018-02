Ragazzina partorisce a 11 anni: il padre Ã¨ il fratello 14enne

Ragazzina di undici anni partorisce: il caso che ha sconvolto la Spagna

La storia ha scioccato l’intero Paese spagnolo: una ragazzina di appena 11 anni ha partorito un bimbo, che poi si è saputo essere il figlio del fratello 14enne. Una storia incestuosa insomma che ha dell’incredibile.

La bambina lamentava forti dolori alla pancia, tanto da indurre i genitori ad accompagnarla in ospedale. Ma una volta visitata, i medici hanno dichiarato la sconvolgente causa di quei dolori: una gravidanza. Né i genitori né la bambina sospettavano una cosa del genere, ma ciò che ulteriormente ha sconvolto la famiglia è che il padre del bimbo non è un amichetto della bimba, ma bensì il fratello 14enne.

Come si legge dal Messaggero, i due fratelli avrebbero infatti iniziato ad avere rapporti consenzienti da circa due anni, mentre i genitori non si sarebbero accorti di nulla.

Ovviamente ora gli inquirenti vogliono vederci chiaro, soprattutto per comprendere come sia stato possibile che in una famiglia umile ma apparentemente senza particolari condizioni disagiate, sia accaduta una simile vicenda.