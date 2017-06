Raggi floppa di nuovo: De Sica in moto senza casco per lo spot del Comune

Virginia Raggi recluta (gratuitamente) Christian De Sica per lo spot comunale contro l'abbandono estivo degli animali. Una iniziativa encomiabile molto apprezzata dagli animalisti, ma che ha avuto delle conseguenze inattese. “È da irresponsabili abbandonare gli animali, per di più per andare in vacanza. E’ per questo che abbiamo lanciato, in collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari di Roma e Città" scrive la Raggi sul suo profilo facebook. “Tantissimi manifesti verranno affissi in tutta la città e nei bus per sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini. Un grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile questa campagna di sensibilizzazione e un grazie speciale va anche ad un’altra protagonista. Si chiama Etna ed è una cagnolina che è stata salvata da cucciola”, scrive la Prima Cittadina. Peccato però che Christian De Sica, che ha accettato di apparire - con gran lavoro di photoshop anch'esso non sfuggito alle vipere della Rete - gratuitamente come volto della campagna di sensibilizzazione, strizzando l'occhio a Gregory Peck dell'indimenticabile film Vacanze Romane, non indossi il casco obbligatorio. Sulla meravigliosa scia di Paola Taverna che, in un video, parcheggiava sulle strisce pedonali ecco un altro fiasco comunicativo del m5s.

Una campagna di sensibilizzazione che, per un certo verso, finisce per essere diseducativa. Giorgio Cavagnaro pubblica la foto di Beppe Grillo con il casco al seggio elettorale: "Ne avevano solo uno e l'ha usato lui", commenta ironicamente. "Chi è stato quel genio che l'ha ideata?" scrive invece un commentatore. "Casalino?" aggiunge un altro. Già, chi sarà stato a inventarsi questo ennesimo autogol per la sindaca?