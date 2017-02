Ragusa, arrestato un pedofilo seriale. Stava andando a vivere con un ragazzo

Arrestato un pedofilo seriale a Ragusa

La polizia ha arrestato un pedofilo seriale nell'ambito dell'operazione della squadra mobile di Ragusa 'scooter'. L'uomo avrebbe abusato di diversi minori alcuni dei quali legati da vincoli di parentela. L'indagine ha avuto inizio quando l'uomo, custode di una villa comunale, ha tentato di adescare un minorenne. Le indagini hanno fatto emergere in quadro talmente grave da spingere la procura di Ragusa a emettere un fermo di indiziato di delitto.

L'uomo stava per andare a vivere insieme a un minore in un luogo segreto

Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe voluto portare via un minore, suo parente, per poterci vivere in un luogo segreto. La squadra mobile lo ha seguito costantemente evitando che potesse commettere reati e nel contempo acquisendo elementi di prova inconfutabili. L'uomo e' in carcere e i minori sono gia' stati ascoltati dal magistrato competente con l'assistenza di una psicologa. Sempre secondo quanto appreso, l'uomo comprava la fiducia di bambini offrendo giri in scooter o ricariche telefoniche. Era ossessionato dai bambini e tentava di adescarli in ogni circostanza.