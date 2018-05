Ragusa: drone scopre una serra di marijuana tra i pomodorini

RAGUSA: DRONE SCOPRE SERRA CON 15MILA PIANTE DI CANNABIS

Drone scopre serra di cannabis fra pomodorini: ed è stato un maxi sequestro di droga quello effettuato da parte della Polizia di Stato di Ragusa: 6,5 tonnellate, per un valore già ora stimato in diversi milioni di euro sul mercato dello spaccio.

SEI TONNELLATE DI CANNABIS NASCOSTE TRA I POMODORINI

Lungo il perimetro del campo era coltivato il pomodorino, tipico della zona di Vittoria, nel Ragusano, così da non permettere ad eventuali occhi indiscreti di poter vedere ciò che realmente era coltivato all'interno delle serre: marijuana. La Squadra Mobile ha fatto ricorso anche a un drone per scovare la serra e arrestare il coltivatore. Gli investigatori della Mobile e del Commissariato di Vittoria hanno effettuato un lunghissimo appostamento per individuare il serricoltore esperto in marijuana.

VITTORIA, 15 MILA PIANTE DI MARIJUANA COLTIVATE TRA I POMODORI

La Squadra Mobile di Ragusa e gli uomini del Commissariato di Vittoria hanno lavorato per 36 ore continuative dopo l'arresto di un vittoriese che aveva impiantato 'cannabis sativa', o 'cannabis utile' in oltre 3.500 mq di terreno.

Le manette sono scattate per il vittoriese 53enne Carmelo Gurrieri. L´uomo, per mimetizzare la serra illegale, aveva coltivato, lungo tutto il perimetro, pomodorini e fave, ovvero piante che raggiungo diversi metri d´altezza, allo scopo di nascondere alla vista quelle di cannabis, che venivano poi essiccate in un vicino caseggiato con all’interno fertilizzanti e attrezzi vari. L´uomo, arrestato in flagranza mentre irrigava le piante della droga, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, senza tuttavia fornire alcun dettaglio sui probabili complici. Ora è rinchiuso nel carcere di Ragusa.

DROGA: SCOPERTA SERRA CON 6 TONNELLATE CANNABIS TRA POMODORI

I poliziotti, dopo l'arresto avvenuto nel pomeriggio di lunedì, hanno lavorato ininterrottamente per estirpare oltre 15.000 piante di marijuana di varie dimensioni. Dopo l'estirpazione, la droga è stata trasportata presso la Questura di Ragusa e sarà vigilata fino alla distruzione. Sono stati impiegati due tir per il trasporto dell'ingente quantitativo di piante.

Sono in corso le analisi della droga sequestrata per accertare la qualità ed il principio attivo al fine di poter determinare con esattezza il valore sul mercato.