Rai, Maggioni indagata dalla procura. L'azienda: "Solo un fatto tecnico"

RAI, MONICA MAGGIONI INDAGATA. L'AZIENDA: "SOLO UN FATTO TECNICO"

"Gli avvocati che seguono la vicenda per Rai comunicano che le indagini si sono concluse, che l'iscrizione è solo un fatto meramente tecnico e che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento sulla vicenda". Lo scrive Viale Mazzini in una nota a proposito delle indagini della Procura di Roma sulla presidente Rai, Monica Maggioni, con le accuse di abuso d'ufficio e peculato. "Di più, su questa stessa vicenda Anac ha svolto approfondite indagini che si sono concluse in data 7 marzo 2018 con un provvedimento di archiviazione", conclude la nota della Rai.

Rai, Monica Maggioni indagata dalla procura di Roma

La presidente della Rai Monica Maggioni è indagata dalla procura di Roma in merito a fatti avvenuti quando era direttore di Rai News.

Le accuse ipotizzate sono abuso d'ufficio e peculato e riguarderebbero sia i viaggi che Maggioni fece per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News. La denuncia partì dal presidente dell'associazione 'Rai bene comune' Riccardo Laganà.

I fatti contestati a Maggioni riguardano il periodo tra il 2013 e il 2015. In seguito all'esposto presentato dall'associazione Rai Bene Comune, la Guardia di Finanza lo scorso 25 ottobre perquisì gli uffici di Viale Mazzini per acquisire documenti.