M5s vuole le dimissioni della Maggioni:"La Rai pagò i viaggi per il suo libro"

RAI: CDA E PRESIDENTE IN VIGILANZA, M5S CHIEDERA' LE DIMISSIONI DELLA MAGGIONI

Mercoledì, alle 14,30, audizione in commissione parlamentare di Vigilanza Rai del Cda e della presidente di Viale Mazzini Monica Maggioni di cui il Movimento Cinque Stelle è pronto a chiedere le dimissioni poichè, a quanto gli risulta, la Rai ha indebitamente sostenuto costi per la promozione del libro della Maggioni 'Terrore mediatico'. Il Dg, invece, sarà audito prossimamente. L'audizione di domani ha rischiato di saltare fino all'ultimo momento perché i senatori sono impegnati anche in un'altra audizione, quella informale di Flavio Cattaneo (Telecom) sugli sviluppi del piano di realizzazione della rete della banda larga e ultralarga davanti alle commissioni riunite 'Lavori Pubblici e Comunicazioni' e 'Industria e Commercio'. Una concomitanza che sembra essersi risolta con la slittamento di mezz'ora dell'intervento di Cattaneo.

RAI, M5S: "POSIZIONE MAGGIONI ORMAI INSOSTENIBILE. FUORI LE CIFRE RIMBORSATE"

"La posizione della presidente Maggioni è ormai insostenibile: ha presentato il proprio libro a spese della Rai avendone un interesse privato. Vogliamo sapere le cifre che viale Mazzini le ha rimborsato per le numerose trasferte per la presentazione di 'Terrore mediatico'". Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai, Alberto Airola.