Rai, Usigrai contro Maglie: "non è iscritta all' Odg da 3 anni"

L'Usigrai entra in polemica con Maria Giovanna Maglie, a criticare la decisione dei vertici Rai è direttamente il segraterio del sindacato, Vittorio Di Trapani, attraverso il proprio proflo Twitter: "Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno in Rai vuole affidare la striscia informativa in prima serata che fu di Enzo Biagi, non risulta iscritta all'Ordine dei Giornalisti. Non risulta piu' iscritta da circa 3 anni". Dovrebbe partire l'11 febbraio la striscia quotidiana post Tg1 di 7 minuti affidata a Maria Giovanna Maglie, prima della messa in onda del nuovo episodio de Il Commissario Montalbano. Fonti Rai dicono all'Agi che sono questi i piani dell'azienda, nell'ambito della programmazione post Sanremo. Se i tempi tecnici, rallentati proprio dal Festival, non lo consentiranno, la striscia potrebbe slittare. Il compenso della Maglie non potrebbe superare i 240 mila euro previsti dal tetto Rai, con una spesa inferiore rispetto all'ultima striscia post Tg1, che, affidata a Giuliano Ferrara nel 2011, quando non vigeva ancora la norma del tetto ai compensi, costava circa 4 mila euro a puntata. La redazione dovrebbe essere composta da tre giornalisti. Il nome di Maria Giovanna Maglie, esterna Rai, sta suscitando malumori in azienda. L'Usigrai, ieri ha diramato un comunicato dal titolo "Striscia dopo il Tg1: accuse a Presidente della Repubblica fanno curriculum", che recita: "A quanto pare in Rai si sta aprendo una stagione nuova: per avere un ruolo di primo piano bisogna avere nel curriculum accuse al Presidente della Repubblica di aver violato la Costituzione. Cosi' e' per il Presidente della Rai, cosi' per un componente del cda, e a quanto pare cosi' potrebbe essere per Maria Giovanna Maglie, alla quale qualcuno vorrebbe affidare una striscia in prima serata dopo il Tg1". Il comunicato fa notare quindi che "la Rai ha professionalita' eccellenti in grado di curare quello spazio, a partire, visto che si parla di Rai1, dai colleghi del Tg1". Il cdr del Tg1, durante un incontro della settimana scorsa con il direttore Giuseppe Carboni ha ribadito, scrivendolo poi in una nota diramata ai colleghi del notiziario, che "la titolarita' dell'informazione su Rai1 deve assolutamente restare del Tg 1 e che nessuno scippo sara' tollerato". Ieri, in un comunicato, si e' detto pronto a partire anche Carboni: "Sono a disposizione, il Tg1 e' pronto, abbiamo il know how per farlo laddove l'azienda lo ritenga utile".