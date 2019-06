Poco dopo le 15 di oggi un bambino di 4 anni è annegato all'interno di Mirabeach, l'area acquatica di Mirabilandia, il parco divertimenti del Ravennate. Il bimbo, in base alle prime informazioni, è morto nonostante la disperata corsa in ospedale e il lungo tentativo di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero apparse subito gravissime al personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. I rilievi e le indagini in corso sono affidati ai carabinieri.