Un uomo di 61 anni è morto in ospedale a Ravenna, dopo essere stato aggredito e accoltellato dalla compagna, 51 anni. I due, di Piacenza, erano nel chiosco di piadine che gestivano a Lido Adriano quando è iniziato un litigio, pare, per una relazione dell'uomo con una terza persona. La donna l'ha pugnalato all'addome e poi ha provato a chiamare i soccorsi, troppo tardi però per il 61enne che è morto poco dopo.