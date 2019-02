"Per una migliore gestione delle richieste del Reddito di Cittadinanza vi invitiamo a presentare le domande in funzione del cognome dei richiedenti". Ecco il messaggio-vademecum delle Poste per la gestione delle richieste per l'assegno del Reddito di Cittadinanza introdotto dal governo M5s-Lega. In particolare, si chiede di presentarsi in specifici giorni a seconda del proprio cognome. Ecco qui sotto l'avviso.