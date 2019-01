Reddito di cittadinanza? No, universale. Grillo: "E' l'unico futuro possibile"

Grillo, reddito universale unica forma futuro possibile

Ragiona, come sua consuetudine, sul futuro che "sara' fatto di apprendimento, insegnamento e tempo libero che non saranno piu' momenti diversi della nostra vita, ma si intrecceranno per creare qualcosa di nuovo". La riflessione che Beppe Grillo affida al suo Blog poi cade su un tema piu' concreto e vicino al dibattito politico nel nostro Paese: "In questo quadro, a dir poco drammatico, dobbiamo sempre piu' sostenere il reddito universale, l'unica forma di futuro possibile", esorta infatti il Garante M5s.

"Oggi abbiamo 8 milioni di poveri, persone che sono sotto la soglia di poverta' e i due terzi ha tre lavori. Quindi - avverte - il lavoro non garantisce piu' nulla". "E' il reddito - sottolinea Grillo - che ti inserisce nella societa' o ti espelle da essa se non hai reddito. L'unico paradigma che ci portera' nel futuro sara' un reddito universale per tutti".

La riflessione di Grillo muove dal luddismo dell'inizio del XIX secolo in Inghilterra e ricorda che "ancora oggi con il termine luddismo si indicano tutte le forme di lotta violenta contro l'introduzione di nuove macchine e ogni resistenza operaia al mutamento tecnologico". "Roba d'altri tempi? Non proprio", s'incarica di chiarire Grillo perche', prosegue, "e' quello che sta avvenendo, per la prima volta al mondo, nei riguardi di alcune auto a guida autonoma". Grillo racconta degli episodi in Arizona contro le driverless car di Waymo e osserva che "ci sono una serie di ragioni per cui alcuni residenti hanno un problema serio con le auto a guida autonoma: sicurezza stradale e potenziale perdita di posti di lavoro sono le preoccupazioni principali, ma invita anche a ricordare che "considerando pero' il numero di kilometri percorsi nelle prove fino ad ora, i veicoli con sistemi di guida autonoma stanno gia' raggiungendo uno standard molto elevato".

Vero e' che "sul fronte dei posti di lavoro, i tassisti e i conducenti di ridesharing considerano le auto a guida autonoma come una minaccia al proprio futuro" e che "in meno di un decennio, la maggior parte delle mansioni sul posto di lavoro saranno svolte da macchine piuttosto che da esseri umani, sono le ultime previsioni sul mondo del lavoro del World Economic Forum nel suo rapporto 'Job swap: The Future of Jobs'". "Ora non ci resta che vedere come andranno le cose, nel frattempo gli Stati dovrebbero prendere in seria considerazione queste previsioni e capire come far fronte a cambiamenti sociali cosi' complessi", rilancia il Garante M5s. "I governi dovrebbero da subito investire nella riqualificazione dei lavoratori per nuove carriere, aumentando le loro competenze digitali ma anche riformulando il sistema educativo per concentrarsi su abilita' umane che sono meno facili da automatizzare: creativita', cooperazione, comunicazione personale e capacita' manageriali e imprenditoriali", suggerisce ancora Grillo. Perche' "il futuro - assicura - sara' fatto di apprendimento, insegnamento e tempo libero che non saranno piu' momenti diversi della nostra vita, ma si intrecceranno per creare qualcosa di nuovo".