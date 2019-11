Reddito, scoperto un altro furbetto. Panettiere nei guai nel palermitano

I finanzieri della Compagnia di Partinico hanno scovato 4 lavoratori in nero nel corso di una verifica fiscale a un panificio del paese del Palermitano. Avanzata all'Ispettorato del lavoro di Palermo la proposta di sospensione temporanea dell'attività commerciale. I successivi accertamenti, oltre a documentare ricavi non dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito per un importo di oltre 275 mila euro e un'evasione Iva di oltre 15 mila euro, hanno permesso di rilevare che uno dei quattro dipendenti in nero percepiva il reddito di cittadinanza. Per il responsabile, un trentottenne di Partinico, è scattata così la denuncia per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza con conseguente sequestro della carta poste italiane utilizzata per percepire il reddito agevolato. L'uomo rischia ora la reclusione da due a sei anni per il reato di indebita percezione, e da due a sette anni per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.