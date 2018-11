Regeni: in arrivo primi indagati, pm Roma pronto per iscrizione

La Procura di Roma non intende piu' perdere altro tempo sul caso legato alla scomparsa e alla morte di Giulio Regeni e si accinge a formalizzare l'iscrizione sul registro degli indagati di alcuni dei nove soggetti, tra poliziotti egiziani e 007 del servizio segreto civile, identificati dagli investigatori di Ros e Sco e ritenuti coinvolti, con ruoli differenti, nel sequestro del 28enne ricercatore di origine friulana e nelle attivita' di depistaggio scattate all'indomani del ritrovamento del cadavere. Al di la' della rinnovata collaborazione reciproca che le autorita' giudiziarie di Roma e del Cairo hanno voluto evidenziare nel comunicato congiunto, spicca la volonta' manifestata oggi agli omologhi egiziani dalla delegazione italiana, guidata dal pm Sergio Colaiocco, di ritenere che l'iscrizione di quei nomi costituisca ormai un passaggio obbligato per il nostro ordinamento processuale, step che la legislazione locale non contempla. Fermi restando i buoni rapporti tra i due uffici che si sono impegnati a incontrarsi di nuovo per fare il punto delle indagini, la Procura di Roma, insomma, ritiene che oltre due anni di accertamenti e ben dieci incontri tra inquirenti finalizzati allo scambio di atti e di informazioni siano piu' che sufficienti per dare una significativa accelerazione all'inchiesta. Accelerazione che, si fa presente a piazzale Clodio, non avra' ripercussioni sull'attivita' congiunta che andra' avanti ancora con la magistratura del Cairo nei prossimi mesi.