Regeni: Parlamento Egitto, iniziative unilaterali non aiutano

Il Parlamento egiziano giudica la decisione del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, di interrompere le relazioni con il Cairo, "un'iniziativa unilaterale che rappresenta una fuga in avanti che non e' utile agli interessi dei due Paesi e non contribuisce a raggiungere la verita' e ottenere giustizia". Lo si legge in una nota dell'Assemblea del Cairo.

Regeni: Parlamento Egitto, rammarico per "scelta ingiustificata" - Il Parlamento egiziano esprime - in una nota - "grande sorpresa e rammarico" per la "scelta ingiustificata" del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, di interrompere le relazioni con l'Egitto. "Una scelta ingiustificata ancora di piu' se si considera che arriva dopo l'incontro tra le magistrature dei due Paesi, in cui e' stata confermare la collaborazione sul caso". I deputati egiziani sottolineano che "le indagini procedono in modo costruttivo, cosi' come la collaborazione tra i due Paesi".

Regeni: Roma al Cairo, "vogliamo concreti sviluppi investigativi" - Il governo italiano vuole vedere "concreti sviluppi investigativi" da parte egiziana nella vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, all'ambasciatore egiziano in Italia, Hisham Badri, convocato alla Farnesina. Moavero, si legge in una nota, "ha sottolineato come gli esiti della riunione svoltasi nei giorni scorsi a Il Cairo tra magistrati italiani ed egiziani abbiano determinato una forte inquietudine in Italia". Il ministro degli Esteri "ha nuovamente ricordato che la ricerca della verita' e l'individuazione dei responsabili dell'efferato crimine restano prioritarie per le Istituzioni italiane". L'ambasciatore egiziano, dal canto suo, ha assicurato "che l'impegno del suo governo per fare luce sul caso non puo' essere messo in discussione, che la collaborazione giudiziaria, come riaffermato anche in occasione dell'ultima riunione a Il Cairo, deve assolutamente continuare e che e' intenzione delle Autorita' egiziane proseguire le indagini nonostante le difficolta' riscontrate".

Regeni: Farnesina convoca ambasciatore egiziano Hisham Badr - La Farnesina ha convocato l'ambasciatore egiziano in Italia, Hisham Badr, per sollecitare le autorita' del Cairo "ad agire rapidamente al fine di rispettare l'impegno, assunto ai piu' alti livelli politici, di fare piena giustizia sul barbaro omicidio di Giulio Regeni".