Reggio Calabria, da' fuoco all'ex moglie e fugge

Ha gettato addosso all'ex moglie del liquido infiammabile, poi le ha dato fuoco. E' accaduto questa mattina, intorno alle ore 8.40, a Reggio Calabria, in via Frangipane, nei pressi dell' omonima scuola. L'uomo, un napoletano noto alle forze di polizia, evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano (Na), dopo avere aperto lo sportello dell'automobile a bordo della quale c'era la donna, le ha gettato addosso il combustibile e ha acceso il fuoco. La vittima ha subito gravi ustioni in diverse parti del corpo. Subito dopo l'uomo, che durante l'aggressione probabilmente si è anch'egli ustionato, si è dato alla fuga. La Polizia di Stato lo sta cercando.

L’uomo in questione si chiama Ciro Russo e ha 42 anni. Di corporatura robusta, capelli brizzolati, alto 1 metro e 88 centimetri, con occhi marroni, si è allontanato a bordo di un'autovettura Hyundai i30 di colore grigio scuro, targata FF685FW. Alle ricerche partecipano gli uomini della squadra mobile e delle volanti.