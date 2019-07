Il cadavere di una donna di 66 anni e' stato trovato nell'androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. Al momento si sa solo che la donna e' stata uccisa. Il palazzo e' attiguo alla tabaccheria di proprieta' della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che conducono le indagini, ed i carabinieri. Non e' chiaro se la donna sia morta in un tentativo di rapina. Al momento non sembra essere stato asportato nulla.