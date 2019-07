Reggio Calabria, tenta di sottrarre un bambino di 5 anni alla madre: arrestato

Momenti di panico nella serata di ieri nella zona sud di Reggio Calabria, all’interno di un parcheggio di una nota catena di elettrodomestici. Un uomo di nazionalità romena, 47 anni, ha tentato di sottrarre un bambino di 5 anni alla madre. Immediato l’intervento della Polizia, che ha arrestato l’uomo in flagranza di reato. È prevista per oggi l’udienza di convalida del fermo.

Si è avvicinato al piccolo e avrebbe tentato di portarlo via con sé, ma fortunatamente la madre del minore non ha permesso che accadesse. La donna ha urlato molto forte, attirando l’attenzione di alcune persone che in quel momento si trovavano in zona. Il tempestivo arrivo di una volante della Polizia ha messo subito la parola fine alla brutta vicenda, il cui epilogo è stato l’arresto del quarantasettenne.

L’uomo è finito in manette e dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona. Da quanto riporta la stampa locale, il romeno sarebbe affetto da disturbi psichici. Non si conoscono, al momento, le ragioni del suo agire e se l’uomo sia in cura presso un centro di salute mentale.

Fortunatamente, madre e figlio non avrebbero riportato ferite o lesioni. Dovranno, per quanto possibile, elaborare il grande spavento provato e tornare alla loro vita quotidiana nel più breve tempo possibile.