Reggio Emilia, giovane ucciso dall'amico.Voleva scappare dalle nozze combinate

REGGIO EMILIA: VOLEVA VIVERE ALL'OCCIDENTALE, GIOVANE PAKISTANO UCCISO DA AMICO

Viveva all'occidentale e voleva fuggire con la sua amata, anche lei pakistana, e sottrarsi al matrimonio combinato dalla famiglia. Per questo motivo, secondo i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Emilia, è stato assassinato brutalmente, da quello che considerava il suo amico del cuore, il giovane pakistano il cui corpo, dopo essere stato seviziato, era stato rinvenuto denudato e sotterrato nel Reggiano la mattina del 14 maggio 2014.

L'assassino, connazionale della vittima, ora è stato portato in carcere dopo che la Procura reggiana, rappresentata dal sostituto procuratore Giacomo Forte, concordando con l'esito delle indagini dei Carabinieri, ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo per concorso in omicidio doloso e soppressione di cadavere.