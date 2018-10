Reggio Emilia, maxi rissa fra 30 nigeriani con bastoni e cocci di bottiglia

Il bar Dmd di via Govi a Reggio Emilia è stato chiuso per 30 giorni dalla polizia, in seguito a una furiosa rissa che si è sviluppata tra una trentina di giovani nigeriani, nella notte fra domenica e lunedì. Secondo gli investigatori il locale, in zona Quinzio, sarebbe frequentato da persone con precedenti di polizia. Nel video - si legge su Gazzetta di Reggio - le dichiarazioni di Amedeo Pazzanese, della polizia amministrativa di Reggio Emilia, e di Asuenimhen Friday, contitolare del bar chiuso di via Govi.





La rissa è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza che mostrano circa trenta persone, tutte di colore e quasi tutti uomini (ma ci sono anche donne), divisi in due gruppi, che urlano e si affrontano con cocci di bottiglia e armi improvvisate.