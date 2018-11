Regista denuncia ampio giro di prostituzione in Lombardia

Più di un anno di lavoro, più di duemila messaggi inviati e ricevuti, quattro esposti presentati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e la richiesta di indagine sui reati di favoreggiamento della prostituzione anche minorile. Questo il risultato dell’inchiesta giornalistica curata e gestita totalmente dal regista e produttore cinematografico Luciano Silighini Garagnani atta a sventare reati gravi che hanno nel territorio saronnese uno dei palcoscenici principali.

“Ho seguito per quasi un anno le attività di un’agenzia artistica ligure e le attività di un famoso p.r. Milanese cercando di carpire informazioni fingendomi compiacente e talvolta complice con alcune ragazze che esercitano l’attività di escort. Sono riuscito a individuare un mercato di ragazze che probabilmente vengono gestite da queste persone che curano una sorta di vero e proprio archivio elencante prestazioni sessuali. Un’agenzia deve tutelare i propri artisti io invece ho provato che una modella minorenne viene fatta fotografare seminuda!! Un p.r. deve gestire feste ed eventi non prendere denaro se una modella fa sesso!! La procura indagherà e valuterà se sia il caso procedere individuando qualche reato” dichiara Silighini. Saronno è parte principale di questa inchiesta.

“Ho fatto parlare una escort arrivando al punto di assecondarla virtualmente in ogni suo racconto e perversione in modo da circuire la sua fiducia e scoprire un probabile mercato di prostituzione minorile che ha un hotel del saronnese tra i luoghi più citati come ritrovo di questi incontri. L’inchiesta è ancora in atto e ho coinvolto alcuni miei collaboratori televisivi al fine di andare a fondo su queste indagini e vedere se esiste materiale idoneo per un servizio tv. Ho presentato l’esposto ai carabinieri e alla Procura e sono certo che questo mercato verrà fermato. È la sesta volta che chiedo l’intervento delle forze dell’ordine durante alcune mie inchieste. La prima qui in Lombardia fu nei primi anni duemila e sono seguite con le denunce contro ipotetici pedofili,un falso fotografo del varesotto e la mappatura delle case di appuntamenti di Saronno senza contare le inchieste tv andate poi in onda in trasmissioni come Le Iene o presentate a Striscia la notizia” dichiara Silighini che già negli anni 90 a Genova cercava di contrastare il mercato dello sfruttamento della prostituzione con svariate denunce ai carabinieri del quartiere di Cornigliano.Gli esposti sono stati presentati al Comando dei Carabinieri di Saronno e alla Procura di Busto Arsizio e sono solo l’ultima inchiesta curata dal regista saronnese che negli anni ha raccolto e denunciato più volte reati inerenti il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.