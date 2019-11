Registro Nazionale Protesi Mammarie. Italia prima al mondo ad averlo

Finalmente nasce il Registro delle Protesi al seno – come afferma il Dr. Simone Napoli, chirurgo estetico plastico con Studi a Roma e a Firenze – l’Italia è la prima al mondo a far diventare obbligatorio il, una novità unica al mondo. Inoltre, è anche il primo in assoluto ad avere la collaborazione dei distributori di protesi, cosa che consentirà maggiore controllo di questo mercato, sia del venduto che dell’impiantato.

Era da tempo che si aspettava che diventasse obbligatorio un Registro che, come previsto dalla Legge di Bilancio, ha carattere di obbligatorietà. “Protesi mammarie: non ci sono verità nascoste” è il titolo della puntata di Unomattina del 02 maggio 2019, che ha dato spazio anche al ruolo del Registro Nazionale delle protesi mammarie come strumento essenziale per tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti a cui sono state impiantate delle protesi: Il registro sarà così organizzato: i distributori comunicheranno quali e quante siano esattamente le protesi mammarie distribuite/ vendute sul territorio Italiano; i medici comunicheranno importanti informazioni cliniche che consentiranno il monitoraggio del paziente impiantato. Per poter tracciare tutti gli interventi è stato necessario partire dalla rilevazione di tutte le protesi distribuite sul territorio nazionale per associarle solo successivamente ai pazienti a cui siano impiantate, reso possibile dalla collaborazione di tutti i distributori che reso noto tutti i dispositivi che hanno messo in circolazione a partire dal mese di marzo con tutti i codici identificativi necessari per la loro tracciabilità e che segnalano periodicamente a quale struttura sono stati venduti e quindi impiantati.

In questo modo il chirurgo, nel momento in cui impianta una protesi, non deve digitare alcun codice. Non si possono così verificare errori di trascrizione, a garanzia della corretta tracciabilità del dispositivo impiantato. Inoltre, con questo approccio il Ministero ha a disposizione uno strumento per verificare costantemente se per tutte le protesi che risultano vendute sia stata compilata la scheda del registro che le associa al paziente e richiamare, se necessario, le strutture inadempienti. Queste peculiarità unite all’obbligatorietà data dalla legge rendono il registro italiano delle protesi mammarie un sistema che, allo stato attuale, è unico al mondo.