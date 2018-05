Regno Unito, esplosione accidentale al festival ebraico: 30 feriti

Gb: accidentale l'esplosione in festival ebraico, 30 i feriti

Sono una trentina le persone rimaste ferite, nessuna in modo grave, da una esplosione accidentale durante un festival ebraico per una festivita' religiosa a Stamford Hill, quartiere a nord di Londra. Lo riferiscono i media britannici. La polizia ha confermato che l'incidente non e' collegato ad atti criminali.

Secondo il sito Yeshiva World, l'esplosione si e' verificata in un falo', molto probabilmente a causa di un cellulare. Una decina di persone e' rimasta ferita dall'esplosione, e altre 20 nella calca durante la fuga scatenata dal panico. Il falo' era stato acceso durante le celebrazioni della festivita' religiosa del Lag Ba'omer.