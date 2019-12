Renzi difende Formigli sui social ma il giornalista: "Finta solidarietà"

Formigli, "Renzi non puo' paragonare il mio caso al suo"

Corrado Formigli non ci sta. Dopo Piazza Pulita di giovedi' scorso e l'intervista a Matteo Renzi, sono apparse sui social notizie sulla sua abitazione privata. Ma secondo il giornalista, l'ex premier ha sbagliato "a pubblicare il resoconto della loro conversazione avvenuta via watsapp perche' ha attirato se vogliamo ancora di piu' la curiosita'". Formigli spiega di aver scritto un messaggio a Renzi - rispondendo al telefono all'ANSA - per comunicargli quello che era successo, segnalandogli e mandandogli anche i link delle pagine - facendo notare che la pagina social e' riconducibile a Italia viva - dove c'era la foto della mia casa, ma non solo anche i dettagli che descrivevano gli interni, e riferimenti che facevano capire l'indirizzo della casa. Ho informato Renzi per invitarlo a controllare le pagine di Iv". Formigli assicura che si rivolgera' domani alle autorita' competenti, per denunciare il tutto". Inoltre Formigli ci tiene a fare un'osservazione "Non puo' paragonare l'episodio della pubblicazione su i social della mia abitazione al suo caso, perche' se e' vero che io ho fatto una domanda durante la mia intervista in trasmissione su caso che da giorni riempie le pagine di giornali, lui e' un senatore della repubblica, un ex presidente del Consiglio"

Formigli-Renzi, è polemica

Il conduttore di Piazzapulita non accetta la solidarietà social espressa nel corso del pomeriggio di ieri da Matteo Renzi che, attraverso il suo profilo Twitter, ha condannato la condivisione delle immagini e dettagli privati dell’abitazione di Corrado Formigli sui social. Una presa di posizione che, secondo il giornalista, non è corretta per via di alcuni dettagli mancanti e per la morbosa curiosità che quel tweet ha provocato. Formigli va dritto al punto e dice “Non lo avevo autorizzato a diffondere la cosa, divenuta subito oggetto di curiosità. E perché omette di dire che a pubblicare i dettagli su casa mia sono stati tutti gruppi a sostegno di Italia Viva”. Due mancanze che, secondo il giornalista, non hanno fatto altro che acuire e portare alla diffusione di un malcontento espresso in privato e che tale sarebbe dovuto rimanere. "In un messaggio l’ho avvertito di fare attenzione a cosa stavano postando i suoi sostenitori – prosegue il conduttore di Piazzapulita -. E lui per tutta risposta ha reso pubblico il mio messaggio". Il post social nel mirino è quello condiviso lunedì, verso l’ora di pranzo, da parte di Matteo Renzi.

(FILMATO PRESO DAL CANALE YOU TUBE DI LA 7)

Renzi, ​porcheria pubblicare foto case private sui social

"​Dopo Piazza Pulita di giovedì sono apparse sui social notizie su Corrado Formigli e sulla sua abitazione privata. Con dettagli, commenti, critiche. Formigli stesso mi ha scritto stanotte per “sensibilizzare” su quella che lui definisce “una porcheria”: la sua casa “messa in mostra con foto, indirizzo e dettagli”. Sono d’accordo con lui. È davvero “una porcheria” e invito tutti quelli che hanno voglia di ascoltarmi a non rilanciare messaggi sulle case private di un personaggio pubblico". Lo scrive Matteo renzi su facebook. "Certo: rimane il fatto che le porcherie sono sempre tali - sottolinea il leader di Italia viva -. Sia quando si fanno ai giornalisti, sia quando si fanno ai politici. Le foto della mia casa, fatte entrando in una strada privata e violando il domicilio, la pubblicazione dei miei conti correnti, la fuga di notizie su cui nessuno indaga costituiscono per me fatti altrettanto gravi. Ma anche se su questo non ho avuto solidarietà da Formigli o da altri penso che noi dobbiamo essere fieri della nostra serietà". "Pubblicare materiale sulla casa privata di un giornalista o di un politico è, davvero, “una porcheria”. Vi prego di non farlo. E di rispettare la privacy delle persone. Noi siamo diversi dagli altri, noi", conclude Renzi.

GIORNALISTI DIFENDONO FORMIGLI, 'CHE ORRORE'

Giornalisti in campo per Corrado Formigli che dopo un'intervista a Matteo Renzi ha denunciato di

aver visto "la fotografia di casa mia pubblicata sui social, con una descrizione minuziosa dell'appartamento e tanto di dettagli degli interni, oltre a decine e decine di insulti, richieste di chiarire quanto l'ho pagata e come". Da Luisella Costamagna che su Twitter tuona "io dico: che orrore! A @corradoformigli tutta la mia solidarietà e il mio sostegno" a Massimo Giannini che su twitter aggiunge "Tutta la mia Solidarietà a #Formigli per gli attacchi dei renziani sul Web: poi non lamentatevi delle campagne d'odio lanciate dalla Bestia digitale di #Salvini e #Meloni", è forte il disappunto dei colleghi del giornalista partenopeo. Salvo Sottile rincara la dose parlando di un "messaggio mezzo mafioso": "Chissà - scrive sul suo profilo Twitter - chi muove la manina che mette in rete dettagli della vita di @corradoformigli. Ma a naso sembra un messaggio mezzo mafioso, un avviso ai giornalisti (tutti): 'Attento a bussare in casa mia, a farti i fatti miei, perché io poi faccio vedere casa tua'. Copyright (Totò Riina)". Sempre su Twitter il caporedattore di Radio Capital e conduttore del TgZero Edoardo Buffoni scrive infine: "Corrado #Formigli fa giornalismo parlando della casa di Renzi. I follower di Renzi, pubblicando foto della casa di Formigli, invece fanno squadrismo contro la libera informazione. Ma per Renzi non c'è differenza. E questo vi fa capire la sua idea di democrazia".

Renzi "Ci massacrano e poi invocano privacy per gli amici"

"Chi difende le nostre idee in rete è stato massacrato per anni dalle #FakeNews. E oggi dalla doppia morale di chi invoca sui giornali la privacy solo per gli amici. Ne parliamo giovedì in Senato, abbiamo molto da dire": lo ha affermato il leader di Iv, Matteo Renzi, in un tweet in cui ha replicato alle accuse ai suoi sostenitori per la diffusione su internet delle foto della casa del giornalista Corrado Formigli.