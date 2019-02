Renzi: "Strategia giudiziaria per eliminarmi. Provvedimento assurdo"

Renzi: arriveranno sentenze e vedremo chi e' colpevole e chi no

"Arriveranno le sentenze e vedremo se questi due cittadini settantenni, incensurati, sono davvero i pericolosi criminali che meritano - oggi, casualmente proprio oggi - questo provvedimento. Arriveranno le sentenze e misureremo la credibilita' delle accuse. Arriveranno le sentenze e vedremo chi e' colpevole e chi no". Cosi' Matteo Renzi in un commento su facebook alla notizia degli arresti domiciliari dei suoi genitori.

Renzi, provvedimento assurdo e sproporzionato

"Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge. Dunque sono impaziente di assistere al processo. Perche' chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento cosi' assurdo e sproporzionato". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi commentando i domiciliari dati ai propri genitori.

Renzi,non possono eliminarmi con strategia giudiziaria

"Se qualcuno pensa che si possa utilizzare la strategia giudiziaria per eliminare un avversario dalla competizione politica sappia che sta sbagliando persona. Non ho mai avuto cosi' tanta voglia come stasera di combattere per un Paese diverso e per una giustizia giusta. Chi ha letto le carte dice che di questa storia si parlera' a lungo e che siamo davanti a una decisione assurda". Cosi' Matteo Renzi sull'arresto ai domiciliari dei genitori.

Renzi: non accetteremo processo nelle piazze o sul web

"Chi ha letto le carte dice che di questa storia si parlera' a lungo e che siamo davanti a una decisione assurda. Io non ho letto le carte, aspetto le sentenze. So pero' cio' che hanno fatto in questi anni alla mia famiglia. E mi basta per dire che non accetteremo nessun processo nelle piazze o sul web. I miei genitori si difenderanno in aula, come tutti i cittadini. Io continuero' a combattere per questo Paese, forte della mia onesta'. Forte delle mie idee. Forte dell'affetto di tanta gente che sa perfettamente che cosa sta accadendo". Lo scrive Matteo Renzi su facebook.