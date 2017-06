Renzi ha trovato il caprio espiatorio: "Elezioni? Colpa del caso Consip"

Consip, Renzi: "Schifezze che mi hanno fatto perdere consenso"

"Consip e' una vicenda enorme su cui non smettiamo di chiedere la verita'. Ieri interessante interrogatorio del capitano del Noe Giampaolo Scafarto che ha deciso di non rispondere: e' accusato di aver fabbricato prove false e per la seconda volta ha deciso di restare in silenzio. Io voglio difendere la credibilita' delle istituzioni di questo Paese e dare atto che ci sono in tutte le istituzioni professionisti straordinari che non meritano le schifezze che leggiamo in questi giorni". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi durante la rassegna stampa del Nazareno #OreNove.

"Oggi il Fatto quotidiano dedica un articolo molto interessante al pubblico ministero Woodcock, "l'ultimo nemico pubblico nel Paese dei furfanti". Dalle sue indagini non so quante condanne siano arrivate ma il Fatto in un passaggio dell'articolo parla degli italiani come "massa di ignoranti e deficienti". Non saro' mai come il Fatto quotidiano - afferma Renzi - perche' non penso che gli italiani siano una massa di ignoranti e deficienti in ogni settore e non penso neanche che sia credibile questo modo di raccontare il Paese". "L'atteggiamento di complottismo si combatte solo in un modo, con la verita'", aggiunge. "Prima che separare le carriere dei magistrati bisognerebbe separare le opinioni dai fatti, i commenti dalla realta'. Io non grido allo scandalo, voglio che la verita' arrivi".