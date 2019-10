Tiziano Renzi,"Cellulare intestato a uno straniero". Lui replica: "Falso"

False fatture, Tiziano Renzi: "Mai telefoni intestati a extracomunitari"

"Ancora una volta leggo notizie false e gravemente diffamatorie nei miei confronti. A differenza di quanto riportano oggi (ieri, ndr) alcuni quotidiani non ho mai avuto telefoni intestati a cittadini extracomunitari. Mai. Ho consegnato alla procura tutti i miei telefoni, anche quelli vecchi non piu' in uso, oltre all'IPad e ai computer e sto aspettando che mi vengano restituiti per recuperare le foto dei miei nipoti che sono l'unica cosa cui tengo di quei telefoni. Non so cosa sia questo telefonino intestato a un extracomunitario. L'unica scheda telefonica straniera e' una scheda comprata a Medjugorie, da utilizzare nel corso dei frequenti pellegrinaggi e che peraltro non avevo ancora mai usato". Lo dichiara in una nota Tiziano Renzi, commentando quanto riportato ieri da alcuni organi di stampa. "Tutto il materiale informatico degli ultimi anni e' nelle mani della procura fin dalle prime perquisizioni e lo ho sempre consegnato spontaneamente. - aggiunge nella nota - Agiro' in sede penale e civile per l'ennesima fuga di notizia e per le false frasi diffamatorie riportate dagli organi di stampa in cui mi si accusa di voler sviare le intercettazioni e le indagini. Falso. Ho sempre collaborato e continuero' a farlo perche' so di essere innocente. Per il resto mi riservo di notare come tutto cio' che sta accadendo avvenga nella costante violazione dei diritti della persona e dei piu' importanti principi costituzionali".

Renzi: indagine per traffico di influenze, cellulare di tiziano intestato a un altro

TIZIANO RENZI nei guai per colpa di un telefono cellulare. Gli investigatori della Guardia di Finanza di Firenze, su ordine del pm Christiene Von Borries della procura del capoluogo toscano, si sono presentati la scorsa settimana nella villa di Rignano sull'Arno (Fi) del padre dell'ex premier Matteo per una perquisizione. Oltre ai computer i finanzieri del comando provinciale - scriveva ieri il Corriere Fiorentino - "hanno portato via anche un telefono in uso a TIZIANO che risulterebbe però intestato a un extracomunitario". RENZI senior, scrive sempre il Corriere Fiorentino, "avrebbe utilizzato quel cellulare al posto del suo dopo l'arresto per bancarotta fraudolenta (avvenuto il 18 febbraio scorso) per timore di essere intercettato". Questo sarebbe emerso dall'inchiesta per traffico di influenze illecite coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco e della pm Christine Von Borries. Sul registro degli indagati compare, oltre a TIZIANO RENZI anche il suo ex socio, l'immobiliarista pugliese Luigi Dagostino.

Le perquisizioni risalgono al 3 ottobre, pochi giorni prima della sentenza di condanna di TIZIANO, della moglie Laura Bovoli e dello stesso Dagostino per false fatturazioni. Lunedì il giudice Fabio Gugliotta ha condannato i coniugi RENZI a 1 anno e 9 mesi ciascuno e Dagostino a 2 anni anche per truffa.

L'altra sera, dopo che in mattinata "La Verità" aveva riportato indiscrezioni sulla perquisizione, gli avvocati difensori Federico Bagattini e Lorenzo Pellegrini, hanno diffuso una nota in cui affermavano: "La Procura di Firenze ha chiesto - la scorsa settimana - la consegna di materiale informatico in riferimento ad un procedimento a carico di TIZIANO RENZI. Va detto con grande chiarezza che si tratta di un atto a garanzia, di routine e dovuto. Atto ampiamente atteso dalla difesa. A conferma del fatto che sia stata una normale routine sono le circostanze nelle quali si è svolta: nessun blitz notturno, bensì un accertamento in tarda mattinata e nella massima collaborazione, scandito da un clima assolutamente disteso e rispettoso".

Al centro del processo, come riporta l'Adnkronos, appena concluso al tribunale di Firenze due fatture emesse nel 2015 dalle società dei RENZI per uno studio di fattibilità di un punto ristoro all'outlet di Reggello: una di 24.400 euro emessa dalla Party il 15 giugno, l'altra di 170.800 euro dall'Eventi 6 il 30 giugno. Un progetto mai realizzato che, secondo l'accusa, consisteva in una breve relazione di poche pagine con piantine "copiate da un altro studio professionale e allegate a una mail informale".

Incrociando le date delle fatture con l'agenda sequestrata a Dagostino la Procura ha ipotizzato, in un altro fascicolo, il reato di traffico di influenza. Il sospetto degli inquirenti è che quel denaro sia stato versato a TIZIANO per la sua attività di lobbista. Dalle indagini è emerso che nel giugno 2015 Dagostino chiede a RENZI di fissare un appuntamento per il pm Antonio Savasta (titolare a Trani di un'inchiesta su Dagostino per false fatture e poi arrestato lo scorso gennaio per corruzione in atti giudiziari) con l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti. L'incontro avviene il 17 giugno a Palazzo Chigi: due giorni prima la Party aveva emesso la fattura da 24.400 euro. "Dopo gli articoli di giornali che mi accreditavano come amico di RENZI - aveva raccontato l'imprenditore pugliese alla pm Von Borries - ho ricevuto molte telefonate di persone interessate ad avvicinarlo". Uno di loro era il pm Antonio Savasta "interessato a presentare un disegno di legge in materia di rifiuti". "L'unico politico che avevo visto tre o quattro volte, tramite TIZIANO RENZI, era Luca Lotti, all'epoca sottosegretario alla presidenza del consiglio. Fissai con lui, tramite TIZIANO, un appuntamento. Entrai nel suo ufficio con Savasta, li presentai e me ne andai, senza assistere al colloquio che durò 30-40 minuti".

La conferma nelle pagine dell'agenda: il 17 giugno 2015 alle 18 l'appuntamento con Savasta davanti a Palazzo Chigi. Il 15 giugno la Party aveva emesso la fattura, il 30 giugno la Eventi 6 emetterà la seconda fattura. "Mi rendo conto che era un prezzo esoso per uno studio di fattibilità — racconterà in aula Dagostino — e quando ho ricevuto le fatture sono rimasto abbastanza perplesso per l'importo, però in quel momento loro erano i genitori del presidente del consiglio, ho subito la sudditanza psicologica e non ho ritenuto di contestare le fatture. Dopo di allora non ho più avuto rapporti con RENZI". Ma l'agenda racconta un'altra verità: i rapporti tra i due sono proseguiti con incontri a Roma e in Puglia.