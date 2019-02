Renzi: "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai"

Pd: Renzi, noi quelli che restano e non mollano mai

"Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Cosi' Matteo Renzi appena arrivato al Lingotto per la presentazione del suo libro. In prima fila in questo primo incontro dopo la notizia degli arresti domiciliari per i genitori Renzi sta parlando in una sala gremita. Tra i presenti Matteo Richetti, Maurizio Martina, Sergio Chiamparino, Maria Elena Boschi.

Renzi a Giarrusso, non mi faccio impaurire, non mi faranno tacere

"Al senatore Giarrusso che ha detto che dovrei essere impiccato rispondo che non mi faccio impaurire da questa gente qui e non ci faranno tacere". Lo ha detto Matteo Renzi a Torino. "Io vorrei qui sommessamente fare notare - ha aggiunto- alla signora presidente del Senato che e' una vergogna che nessuno abbia detto un parola per questo senatore che ha auspicato l'impiccagione di un altro senatore. A uno che vuole tagliarmi la testa - ha aggiunto - rispondo che ho chiesto al gruppo del Senato di intervenire lunedi' in aula perche' non abbiamo paura e io non mi faccio impaurire da questa gente qui e non ci faranno tacere".