Renzi, il papà indagato per traffico influenze illecite nell'inchiesta Consip

Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo, e' iscritto sul registro degli indagati della Procura di Roma per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Il procedimento, che vede gia' sotto inchiesta il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette, il comandante della Toscana Emanuele Saltalamacchia e l'attuale ministro dello sport Luca Lotti per rivelazione del segreto e favoreggiamento (in quanto sarebbero andati a rivelare l'esistenza di indagini ai vertici Consip), punta a fare luce sui rapporti tra il padre dell'ex presidente del Consiglio e l'imprenditore Alfredo Romeo, indagato a Napoli per presunte tangenti date in cambio di appalti assegnati alle aziende della societa'. Tiziano Renzi ha ricevuto oggi un invito a comparire dalla Procura di Roma e sara' interrogato nei prossimi giorni.