Renzi sr, Silvestri (M5s): "Inchiesta ignorata dalla stampa"

“I ‘giornaloni’ come al solito si dimenticano di ‘dedicare’ a Renzi la stessa attenzione mediatica ‘dedicata’ al MoVimento 5 Stelle. Come al solito le notizie relative al padre di Renzi fatte emergere anche dall’inchiesta de Le Iene - sentenze non rispettate, presunti lavoratori in nero sfruttati e non pagati, abusi edilizi e autorizzazioni amministrative inesistenti - vengono annacquate, se non oscurate, dalla stampa. In mezzo anche l’arroganza di questi personaggi che continuano a negare l’impossibile: negano l’evidenza dei fatti, sconfessando le sentenze. Tutto veramente assurdo! Questa è informazione? Questa è onesta? Dovrebbero solo vergognarsi”, così Francesco Silvestri, PortaVoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.