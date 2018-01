Renzi: "Troppa neve, non si può sciare". Rabbia da Amatrice: "Anche qui"

Matteo Renzi ha trascorso il Capodanno all’Alpe di Siusi, in Alto Adige, insieme alla moglie Agnese e ai figli. Ieri mattina alle 10,43 su Twitter Renzi ha postato la foto di una pista completamente innevata commentando: "Stamattina alzati presto per andare a sciare. Ma nevica alla grande, tutti a letto di nuovo. Primo giorno dell’anno imbiancato, bellissimo. Auguri, viva il #2018". Un tweet che ha scatenato le reazioni polemiche, soprattutto da chi abita nelle zone colpite dal sisma dell’Italia centrale. "Anche qui ad Amatrice non possiamo sciare", ha commentato, tra gli altri, un terremotato, postando una foto di una tenda completamente sommersa dalla neve.