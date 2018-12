Renzo Bossi, il Trota lavora nell'azienda agricola di famiglia

Vi ricordate di Renzo Bossi, “il Trota”? Spy nel numero in edicola venerdì 21 dicembre ha scoperto cosa fa oggi il figlio minore del fondatore della Lega, da anni lontano dalla politica. Vive ad Agrate, in provincia di Milano, ma pare che abbia anche un appartamento in zona City life, tra i quartieri più costosi in Italia. È a capo dell’azienda agricola di famiglia, motivo per il quale spesso si reca all’estero. Ha trascorso molto tempo in Russia, ma non sono mancati giretti anche a Sofia, in Bulgaria.

Sui social si fa chiamare “The Importance Of Being Bossi”, ovvero “L’importanza di essere Bossi” (che ricorda il titolo di una commedia, L’importanza di chiamarsi Ernesto, di Oscar Wilde) e usa l'hashtag #iltrota. Inoltre frequenta Francesco Facchinetti, il manager delle webstar: recentemente è stato avvistato al party natalizio della sua agenzia mentre si divertiva a scattare selfie con Giulia De Lellis, ascoltando il concerto di Irama. Cosa ci faceva lì? Forse è il segnale che “il Trota” sta tornando?