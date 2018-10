Riace, centinaia di persone scendono in piazza: "Solidarietà a Lucano"

Anche moltissimi migranti alla manifestazione organizzata per dire no agli arresti domiciliari al sindaco dellʼaccoglienza ai profughi. Arrivati sostenitori da diverse regioni dʼItalia

MIGRANTI: SGARBI, CITTADINANZA ONORARIA A SINDACO DI RIACE

"Nella volontà di mantenersi equidistante dal brodo della politica attuale Vittorio Sgarbi annuncia un viaggio a Riace per comunicare al sindaco Lucano l'unanime volontà della amministrazione comunale di conferirgli la cittadinanza onoraria di Sutri". Lo afferma in una nota Vittorio Sgarbi, deputato e sindaco di Sutri.

MIGRANTI: MOVIMENTO CENTO PASSI A RIACE, 'CON LUCANO RISPETTO UMANITA''

Il movimento Cento Passi per la Sicilia parteciperà oggi alla manifestazione di solidarietà in favore del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e della sua comunità. "Crediamo in due principi apparentemente in contraddizione tra loro - spiega il movimento -: la difesa dello stato di diritto e il diritto a cambiare lo stato delle leggi inique e inefficaci come la Bossi-Fini con la 'disobbedienza civile' operata scientemente dal sindaco di Riace". "Lucano, con le sue azioni - si legge in una nova del movimento -, ha garantito il rispetto dei valori di umanità e accoglienza e, contemporaneamente, un futuro alla sua comunità. Una scelta che ha fatto diventare Riace un modello studiato in tutto il mondo e che continua a rappresentare una valida opzione per decine di centri nelle aree interne del nostro paese".

MIGRANTI: A RIACE ANCHE I PARTIGIANIDEM, 'ACCANTO A SINDACO'

Anche i PartigianiDem a Riace per esprimere la propria solidarietà al sindaco Mimmo Lucano. Mario Meli, Maria Grazia Gullo e Salvo Altadonna alle prime luci dell'alba hanno lasciato Palermo per raggiungere la Calabria. "Crediamo - dice Mario Meli - che la nostra presenza a sostegno del sindaco dimostri ancora una volta che i PartigianiDem non hanno un'etichetta di sinistra ma una cultura che afferisce a un mondo valoriale che è nella storia della nostra nazione". "Non abbiamo timore di dire ciò che crediamo e di essere ciò in cui crediamo" aggiunge Maria Grazia Gullo rivendicando la sua appartenenza al Pd, a "quel Partito Democratico che oggi resta un'incompiuta ma che ha l'occasione di risorgere per la propria gente". "Come amministratore locale - conclude Salvo Altadonna - non posso che confermare che oggi amministrare piccoli Comuni cercando la crescita passa anche da un'integrazione mirata a rendere produttiva la presenza di chi non può più essere considerato corpo estraneo ai tessuti vitali delle piccole comunità".

MIGRANTI: FRATOIANNI, A RIACE CON LA TESTA E CON IL CUORE

"I ritardi degli aerei da Fiumicino per la Calabria che si sono creati a causa del maltempo mi hanno impedito di giungere in tempo a Riace. A Riace però ci sono con la testa e con il cuore, e sono convinto che lì ci saranno migliaia di persone per testimoniare la solidarietà ad un sindaco come Mimmo Lucano che come abbiamo detto più volte in questi giorni e in questi anni, è una persona che andrebbe premiata e difesa, valorizzata la straordinaria esperienza di questo paese. Perchè non si può criminalizzare la solidarietà, non si può arrestare l'umanità". Lo afferma in un video su Facebook Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali.