Riace, il sindaco Trifoli dichiarato ineleggibile

Il sindaco di Riace, Antonio Trifoli è stato dichiarato ineleggibile. Il neosindaco dell’ex borgo dell’accoglienza, non poteva né candidarsi, né essere eletto. Lo stabilisce un parere del ministero dell’Interno, che la prefettura ha già trasmesso all’amministrazione per le conseguenti valutazioni da parte dell’organo consiliare».

Per il Viminale, Trifoli è in tutto e per tutto un dipendente del Comune di Riace e questa è una delle cause di ineleggibilità prevista dal Tuel. Ma il neosindaco ne colleziona addirittura due perché per il Testo unico sugli enti locali – la bibbia dell’amministrazione – dice chiaramente che i vigili urbani non possono candidarsi nel Comune in cui svolgono le proprie mansioni. E proprio come “ispettore della sicurezza” era inquadrato il neosindaco di Riace fino al 27 aprile, quando ha chiesto e ottenuto di entrare in aspettativa non retribuita per motivi elettorali.