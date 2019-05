Riace, indagata anche l'aspirante sindaco Maria Spanò

Non c'è pace per Riace, il piccolo comune della Locride sul quale si è abbattuto il ciclone giudiziario che ha coinvolto l’ex sindaco Mimmo Lucano. A una settimana esatta dalle amministrative, infatti, anche Maria Spanò, l’aspirante sindaco a capo della lista in cui è candidato Mimmo Lucano, è stata messa sotto indagine dalla procura di Locri.

Lo scrive Repubblica, secondo cui Spanò, già assessore comunale nella giunta Lucano, nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di conclusione indagini ed è accusata di aver indebitamente rilasciato la carta d’identità a due cittadini stranieri, a detta dei magistrati privi dei requisiti. “Non si tratta di una nuova inchiesta – spiega la candidata sindaco– ma di uno stralcio del primo filone, diviso da quello principale per problemi tecnici”.