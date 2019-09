Riace non è più il paese dell'accoglienza: rimossi i cartelli

Riace non è più il paese dell'accoglienza e ad affermarlo sono anche i cartelli. Per decisione del neosindaco Antonio Trifoli, eletto nel maggio scorso con una lista a trazione leghista, lo storico cartello che all'ingresso del borgo dava a tutti il benvenuto a "Riace, paese dell'accoglienza" è stato rimosso. Al suo posto, è spuntato un enorme pannello marrone che ribattezza il borgo "paese dei santi medici e martiri Cosimo e Damiano" con tanto di primo piano del santuario e delle statue sacre. E non sarà l'unico. "A breve - ha annunciato il sindaco Trifoli nel corso dell'inaugurazione - ce ne saranno altri al confine con i Comuni di Camini e Stignano e verranno apposti altri cartelli turistici". Dove non si sa, ma in molti scommettono che andranno a sostituire tutti quelli che battezzano Riace come paese dell'accoglienza.