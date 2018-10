Riace, Salvini al Pd: "Indagini avviate da Minniti". Anpi ai 5s: "Fermatelo"

Riace: Salvini, deportazioni? Indagine avviata da Minniti

Ma quelli del Pd che parlano di "deportazioni" sanno che l'indagine sulle gravi irregolarita' di #Riace, e del suo arrestato sindaco, erano state avviate da #Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi possibile segretario del loro partito? Lo dice anche "La Repubblica". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

MIGRANTI: ANPI A M5S, FERMATE SALVINI CHE VUOLE CANCELLARE ESPERIENZA RIACE

"Con l'ipotizzato spostamento di duecento migranti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini consuma un ulteriore atto di violenza e vendetta nei confronti dell'esperienza di riuscita ed esemplare integrazione attuata nel Comune di Riace: l'intenzione, dopo l'assurdo arresto del sindaco, è quella di mettere la parola fine a questa esperienza". E' quanto afferma Carla Nespolo presidente nazionale dell'Anpi. "L'indignazione è grande, ma dobbiamo prima di tutto chiederci: perché questo avviene? Perché il ministro dell'Interno o riesce a cancellare Riace o la sua teoria immigrazione uguale delinquenza viene smentita. Ma Salvini dimentica una cosa: Riace c'è già stata. È un modello di cui parla tutta Europa e dimostra che non solo l'integrazione è possibile, ma benefica. Se un piccolo borgo spopolato ha potuto riprendere mestieri, scuole e lavoro, proprio grazie alle nuove energie dei migranti, Riace ha già vinto". Oggi, prosegue l'Anpi, "uniamo la nostra indignazione a quelle di tutti i democratici, esprimiamo la nostra fraterna solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano e alla sua giunta e intanto chiediamo a Luigi Di Maio e agli eletti del M5S di far sentire la propria voce su questa vicenda. Reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e altro, sono obiettivi importantissimi. Ma anche Riace lo è con il suo carico di umanità sofferente e di speranza. Non girate lo sguardo da un'altra parte e fermate Salvini".