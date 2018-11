Bologna: fa sesso col prete e poi lo ricatta. Condannata romena 29enne

Ricatto hard a prete, condannata 29enne a Bologna

Una donna romena di 29 anni e' stata condannata dal gup di Bologna, con il rito abbreviato, a due anni e otto mesi con l'accusa di estorsione ai danni di un prete di 75 anni. La vicenda, come raccontato dalla stampa locale, risale al periodo tra il dicembre 2015 ed il gennaio 2016. La giovane dopo aver avuto incontri intimi con il sacerdote, lo avrebbe minacciato di diffondere i video hard se non avesse acconsentito a consegnarle delle somme di denaro.

In piu' tranche, il conto era salito gia' a 2.400 euro cosi' da indurre il prete, che non si e' comunque costituito parte civile, a presentare denuncia ai carabinieri. Per indurre il religioso a ritirare la querela, secondo l'accusa, sarebbero intervenuti il fratello della 29enne con la fidanzata connazionale, poi entrambi condannati a otto mesi per tentata violenza privata. L'imputata, spiega il Resto del Carlino, non ha mai negato la relazione intima con il parroco e ha sostenuto che lo stesso sacerdote si era innamorato di lei tanto da devolverle somme di denaro per aiutarla con l'affitto e con il mantenimento dei figli.