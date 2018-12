Ricciardi lascia la guida dell'Iss. "Ritorno alle attività di ricerca"

Dopo un anno da commissario e a tre anni e mezzo dalla sua nomina a presidente, Walter Ricciardi, dal primo gennaio, lascera' la guida dell'Istituto superiore di sanita' per potersi dedicare pienamente all'attivita' di ricerca e accademica. Lo ha reso noto l'Iss attraverso un comunicato stampa. "Negli ultimi quattro anni e mezzo mi sono impegnato profondamente per il risanamento e il rilancio dell'Istituto Superiore di Sanita' - ha dichiarato Ricciardi - e oggi lascio un Ente di Ricerca solido dal punto di vista economico-finanziario, riorganizzato dal punto di vista gestionale, attivo e stimato sia a livello nazionale che internazionale per la qualita' e quantita' delle sue prestazioni, dove e' stato creato un museo che rappresenta anche un luogo di memoria e di diffusione della cultura scientifica. Ritorno alle attivita' di ricerca, d'insegnamento e professionali con le quali penso di poter contribuire in modo produttivo allo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese". "Ringrazio il ministro Giulia Grillo - ha aggiunto - per la fiducia che mi ha espresso perche' io continui a rappresentare l'Italia nell'Executive Board dell'Oms".

"Da gennaio - ha proseguito Ricciardi - potro' dedicarmi con piu' tempo e maggiore intensita' al mio ruolo di Professore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e di Presidente della World Federation of Public Health Associations, che mi consentira' di portare la nostra tradizione di sanita' pubblica in tutto il mondo e di promuovere all'estero l'immagine e la qualita' della ricerca del nostro Paese che ho avuto l'onore e l'onere di servire, vivendo un'esperienza entusiasmante condivisa con i ricercatori e con il personale tecnico ed amministrativo che ringrazio per avermi sempre sostenuto e seguito con impegno e responsabilita'".