Richard Gere e il suo buddismo

Richard Tiffany Gere ha 70 anni. E lasciate che io metta in chiaro un punto,alla quale Gere teneva molto. "Non sono di origine italiana" confesso' con amarezza. E poi quasi ridendo:"Per le solite parentele tra le famiglie emigrate in America,mio padre Homer mi disse: siamo discendenti inglesi,scozzesi,olandesi francesi".

Chiarito una volta per sempre quel punto,passiamo a parlare dell'attore di Filadelfia,sposato due volte,idolo delle ameriane dal 1970 fino ad oggi. Una delle sue mogli, Cindy Crawford, definita "una delle piu' belle donne del mondo",dopo il divorzio disse:"Rich e' troppo impegnato nelle sue cose per essere un buon marito".

A che cosa si riferiva Cindy? A auei tempi Gere stava fondando la Tibeth House, una chiesa buddista nel mezzo di una vasta foresta dell'ovest. Si era tuffato nel buddismo,l'attore, e Hollywood aveva cercato di metterlo all'angolo,senza successo. Subito dopo sali' su un aero privato per andare nel Tibet,dove era stato accolto con affetto dai fratelli buddisti. Predico' il buddismo on amore,Richard, e aiuto' le povere comunita' asiatiche con grossi assegni in dollari, (Oggi il patrimonio di Gere e' di oltre 120 milioni di dollari).

"Il buddismo" mi disse una volta per telefono "mi ha dato pace interna che prima non avevo mai conosciuta". Cosi si spiega il motivo che spinge Richard Gere a dare ddosso a chi si rifiuta di accettare i migranti,soprattutto i giovanissimi. In America la 'lotta" di Gere e' ancora piu' violenta di quella che sta lanciando in Italia. Tra lui e Trump c'e' di mezzo,ancora una volta,la pacifica religione buddista.