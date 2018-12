Rieti, esplode distributore sulla Salaria. Due morti e dieci feriti. Il video

Rieti, esplosione in distributore carburante sulla Salaria. Accertate 2 vittime

Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per l'incendio e l'esplosione di un distributore di carburanti al chilometro 39 della via Salaria, in prossimita' di Borgo Quinzio (Rieti). Sono almeno due le vittime dell'esplosione del distributore Ip lungo la via Salaria, all'altezza dell'abitato di Borgo Quinzio, nel Reatino. Una delle vittime, secondo quanto ha appreso l'Agi, e' un vigile del fuoco che era impegnato nelle operazioni di spegnimento del primo incendio divampato sul posto.

L'incendio sarebbe divampato da un'autocisterna che in quel momento stava scaricando del carburante, e che per cause ancora da accertare ha preso improvvisamente fuoco. Anche la successiva esplosione, secondo quanto si apprende, sarebbe dipesa dal fuoco dell'autoarticolato, provocando il ferimento di almeno 10 persone, tra cui 7 vigili del fuoco, giunti sul posto prima del boato dai distaccamenti di Poggio Mirteto e Montelibretti proprio per sedare le prime fiamme.

Rieti, incendio ed esplosione in un distributore di carburante: mancano ad appello pompieri coinvolti 1^ scoppio

I vigili del fuoco stanno cercando loro colleghi che potrebbero essere rimasti coinvolti nell'esplosione del primo serbatoio Gpl dell'autocisterna che stava rifonendo il deposito di un distributore di carburante sulla statale Salaria e dei quali non si hanno piu' notizie.

Rieti, incendio ed esplosione in un distributore di carburante: almeno 10 feriti. E' successo al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio

"E' scattato immediatamente il piano del maxi afflusso feriti e sul posto sono operativi 8 mezzi del 118 tra ambulanze e automediche e 3 elicotteri per il trasporto dei feriti. E' stato allertato il Centro grandi ustioni del Sant'Eugenio e i Dea di II livello della Capitale. Tra i feriti vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto. E' stata istituita l'unita' di crisi presso l'Ares 118 di Roma". Lo rende noto l'Assessore alla Sanita' e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che e' in stretto contatto con i soccorritori dell'Ares 118 giunti immediatamente sulla via Salaria dove si e' verificata l'esplosione di un distributore di Gpl.

Rieti, esplosione in distributore carburante sulla Salaria: Anas, strada chiusa per agevolare soccorsi

La strada statale 4 'Via Salaria' e' temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sabina, e Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti, tra le province di Rieti e Roma (dal km 38 al km 41,500). Lo comunica l'Anas, spiegando che la chiusura si e' resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le operazioni di soccorso in seguito a un incendio che, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'autocisterna all'interno di un area di servizio. Il personale Anas e' intervenuto sul posto per agevolare le operazioni e ripristinare la transitabilita' appena possibile, in coordinamento con le autorita' competenti.