Rifiuti, a Padova riutilizzato il 95%. Cantone promuove il piano del governo

RIFIUTI, IL MODELLO PADOVA: "RECUPERATO IL 95% DELLA DIFFERENZIATA"

Nel corso dello scorso anno, AcegasApsAmga ha destinato al recupero il 95% di quanto raccolto in modo differenziato a Padova. Cio' vuol dire che i cittadini effettuano la raccolta differenziata in modo corretto, provocando uno scarto pari ad appena il 5%. Lo spiega la multiutility del nord est del gruppo Hera, che gestisce la raccolta rifiuti in alcuni Comuni veneti come, appunto, Padova. Nello specifico, legno e ferro sono recuperati al 100%, la plastica al 97,9%, di cui poi il 45,6% viene riciclato ed il resto va a recupero energetico, la carta ed il cartone al 96,5%, verde e organico al 94,7%, metalli al 92% e vetro al 90%.

Rifiuti: Cantone, bene piano governo ma il problema e' attuarlo

Il piano per la Terra di Fuochi sottoscritto dal governo a Caserta non convince il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. "Il problema e' l'attuazione di quanto deciso ieri - afferma intervenendo al programma Agora' su Rai3 - ben vengano i rafforzamenti dei presidi intorno agli impianti, ma io temo che non saranno sufficienti per l'individuazione dei soggetti che hanno fatto i fuochi e continuano a farli e che sversano abusivamente. Abbiamo bisogno di un monitoraggio del territorio continuo". Secondo Cantone "le intenzioni sono buone, ma c'e' un tema che non e' oggetto del protocollo: dove finiscono i nostri rifiuti? Possiamo avere l'idea che i nostri rifiuti campani non debbano essere smaltiti? A me i termovalorizzatori non piacciono, se potessi ne farei a meno, pero' bisogna trovare una soluzione. Credo che l'impianto di Acerra - sottolinea il presidente dell'Anac - non abbia creato nessun problema, ne' dal punto di vista ambientale ne' tantomeno delle infiltrazioni della criminalita'. Potrebbe essere una soluzione, come estrema ratio - conclude Cantone - ma chi dice di no deve individuare soluzioni alternative reali", perche' puntare tutto sull'aumento della raccolta differenziata, come afferma il vicepremier Di Maio, "non credo possa essere la soluzione dei problemi".