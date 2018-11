Rifiuti,firmato protocollo anti roghi e abusivi. Salvini diserta la conferenza

La conferenza stampa in prefettura a Caserta si è tenuta senza Matteo Salvini. "Si scusa perche' aveva impegni al Viminale", ha riferito il premier Conte.

Rifiuti: Conte, abitanti hanno diritto alla salute. Firmato il protocollo anti roghi e discariche abusive

Gli abitanti "hanno diritto alla salute" e il piano d'azione definito ha per obiettivo quello di avere una "mappatura" precisa dell'area. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in avvio della conferenza stampa nella Prefettura di Caserta dopo la firma del protocollo che ha visto coinvolti 7 dicasteri e le istituzioni locali e regionali campane. Il protocollo firmato "coinvolge 7 ministeri" e "sta a significare una particolare sensibilita' e determinazone del governo" a contrastare gli incendi, le discariche abusive il tarffico dei rifiuti. "L'obiettivo e' tutelare la salute delle popolazioni che vivono su questo territorio della erra dei fuochi che "mi piace chiame come la piccola Aurora terra dei cuori".

Rifiuti: Di Maio, in quasi ogni regione c'e' una terra dei fuochi. "Chiuderemo le aziende abusive"

"In quasi ogni regione italiana c'e' una 'terra dei fuochi' e se cominciamo a debellarla da qui riusciremo a farlo ovunque". Lo ha detto il vice premier e ministro dello Sviluppo economico de del Lavoro Luigi Di Maio in conferenza stampa nella Prefettura di Caserta dopo la firma del protocollo che delinea la linea d'azione del governo nella lotta ai roghi tossici. "Tutto il dipartimento del ministero "sara' per la lotta alla contraffazione, per controllare ed eventualmente chiudere tutte le aziende abusive" ha poi detto Di Maio.

Di Maio: "Siamo solo all'inizio, la strada non è quella degli slogan"

"Sono orgoglioso per l'intesa" raggiunta perche' daremo "il via a qualcosa che in passato e' stato negato ed e' solo l'inizio. Lo ha detto Luigi Di Maio sottolineando che e' stata scelta "la strada piu' difficile" non quella degli "slogan". Nel Protocollo "si coinvolgono anche i medici di base, per la prima volta, in modo da arricchire la mappatura dei tumori", ha aggiunto il vicepremier.

La nota precedente al vertice. "Il governo cerca una soluzione condivisa e senza polemiche"

Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo e' sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgera' piu' ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi tossici in Campania. "Il contratto di governo sul tema generale dei rifiuti - dice la nota - esprime un chiaro indirizzo politico-amministrativo: dobbiamo lavorare per realizzare quanto prima una completa economia circolare e rendere "verde" il nostro sistema economico. Questo significa lavorare a difendere la cultura del "riciclo" e rendere i rifiuti "prodotti", puntando alla capillare diffusione della raccolta differenziata". In questa ottica "il governo si impegna al contempo a gestire le criticita' che nel periodo di transizione dovessero manifestarsi, affidando al ministro dell'ambiente le proposte e la prevenzione di queste criticita' per una soluzione innovativa, concreta, realizzabile".



Rifiuti, Di Maio: "Inceneritori superati, meno tasse a chi ricicla"



Il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Mattino' spiega cosa fara' oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi: "Spostare subito in quell'area cio' che serve, prima di tutto forze dell'ordine e strumenti di intelligence per fermare un nuovo fenomeno della Terra dei fuochi, gli incendi ai siti di stoccaggio. Occorre che ministero della Difesa, dell'Interno e dell'Ambiente impieghino l'esercito per presidiare i siti individuati dalle prefetture, Stir e aree di stoccaggio. Bisogna poi fare arrivare carabinieri specializzati per attivita' di intelligence oltre a far partire un monitoraggio sanitario attraverso il coinvolgimento dei medici di base con il progetto Epica adottato dalla Regione". "Nella legge di bilancio, attraverso emendamenti, entreranno tutte le norme che servono al finanziamento".

Il vice premier ribadisce il no agli inceneritori: "Abbiamo gia' il secondo termovalorizzatore d'Europa, e' inutile parlare di costruirne altri. E' stato innescato un dibattito vecchio di venti anni visto che oggi questo tipo di strutture viene ritenuto scientificamente superato. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un ciclo integrato. Oggi c'e' un governo, a differenza di quelli precedenti, che crede nella differenziata e questo e' il momento storico per vincere la sfida e chi ricicla dovra' pagare meno Tarsu".

RIFIUTI: DE MAGISTRIS, "TOTALE SINTONIA CON M5S"

"Ho molto apprezzato la totale sintonia con le nostre battaglie sulla questione rifiuti con il Movimento 5 Stelle, penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "Abbiamo insieme, da postazioni diverse, lottato durante l'emergenza rifiuti e amiamo le nostre terre e sappiamo che significa l'onta e il danno della terra dei fuochi", spiega de Magistris ricordando che "il ministro Salvini, che negli anni dell'emergenza rifiuti andava a braccetto con Berlusconi & company, parliamo della stagione dei Cosentino e dei Cesaro da noi sconfitti duramente nel 2011, propone di costruire inceneritori ovunque per affrontare la crisi del ciclo dei rifiuti. Non è quella la strada". Secondo de Magistris "si deve continuare a insistere per rafforzare la differenziata, messa in crisi da incendi e assenza di siti in cui trattare il rifiuto da riciclare e riutilizzare, aumentare i luoghi pubblici in cui lavorare tutti i rifiuti differenziati; accelerare le procedure per la realizzazione degli impianti di compostaggio; consentire un più efficace trattamento dei rifiuti negli impianti Stir". E, sottolinea il sindaco di Napoli, "non bisogna consentire a nessuno di fare speculazioni e strumentalizzazioni politiche. Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme, con unità e coesione, rafforzare il trattamento dei rifiuti in sintonia con l'ambiente e la vita e lottare per evitare che infiltrazioni criminali e interessi affaristico-politici possano lucrare sulle nostre terre e sulle nostre vite. Insieme possiamo vincere la sfida di una forte impiantistica alternativa all'incenerimento. Non passeranno mai criminali e farabutti politici - conclude de Magistris - perché non consentiremo mai più, con ogni mezzo, il ritorno a stagioni buie del passato e bisogna, unendo le persone pulite all'interno delle istituzioni, tagliare ogni radice che possa inquinare l'attività di bonifica politica e istituzionale".

Rifiuti, Salvini: termovalorizzatori sicuri, troveremo intesa con M5s

"Nel contratto e' vero che c'e' il superamento" dei termovalorizzatori "ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi con Luigi Di Maio, troveremo un'intesa per il bene del Paese". Cosi' il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ai cronisti a proposito della questione inceneritori, oggi pomeriggio arrivando a Vivite a Milano. "L'obiettivo - ha aggiunto - e' bruciare sempre meno e andare sempre meno in discarica e differenziare sempre di piu', ma intanto siccome siamo al governo per risolvere i problemi e a Napoli e in Campania pagano la tassa rifiuti come in tutta Italia, e' giusto dare a loro questa possibilita', che hanno tutte le altre regioni italiane". Secondo Salvini, "ormai c'e' un sistema di termovalorizzatori sicuri", alcuni di questi "all'estero hanno piste da sci e musei". Quindi "la morte e la malattia derivano da una mancata gestione e valorizzazione dei rifiuti", ha sottolineato il vice premier. A chi gli chiedeva inoltre se l'intesa a tal proposito si trovera' oltre che con l'altro partner di governo, cioe' il Movimento 5 Stelle, anche con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - che ha ribadito di essere garante del contratto - il leader leghista ha risposto: "Si', assolutamente, sono fiducioso e ottimista".