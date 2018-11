Rifiuti, Di Maio a Salvini: "Inceneritori? Non c'entrano una beneamata ceppa"

Rifiuti, Di Maio a Salvini: "Gli inceneritori non c’entrano una beneamata ceppa"

"Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c’entrano una beneamata ceppa e tra l’altro non sono nel contratto di Governo". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in un post su Facebook riferendosi, senza citarlo, alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Napoli. "Lotta alla contraffazione, contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con il Ministero dell'Ambiente di questo Governo", sottolinea Di Maio.

RIFIUTI: SALVINI, IN CAMPANIA SERVE UN TERMOVALORIZZATORE IN OGNI PROVINCIA

"In Campania serve un termovalorizzatore per ogni provincia" aveva detto in precedenza il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se trovano la localizzazione bene, altrimenti ci pensiamo noi", ha aggiunto Salvini secondo cui "in Campania la salute dei cittadini è a rischio come in nessun'altra regione italiana. A metà gennaio va in manutenzione l'unico termovalorizzatore di tutta la regione, che andrà a un terzo del regime. Su questo problema c'è un'incapacità folle che risale a tempi andati, dall'emergenza del 2008 non è cambiato niente in meglio".