Rifiuti: discarica abusiva di 24mila mq sequestrata a Carini

I militari della Guardia di finanza di Carini, unitamente alla locale Polizia Municipale, hanno proceduto al sequestro di una vasta area adibita a discarica nella zona industriale di Carini. I militari delle Fiamme Gialle e gli Agenti della Polizia Municipale, grazie ai periodici controlli del territorio, hanno individuato l'area estesa per 24.000 mq sulla quale erano presenti amianto, materiali ferrosi, pneumatici e due automezzi in disuso.

Inoltre sulla stessa area era presente uno scavo di 14 metri per 8 e profonda 4 sulle quali vi era acqua di vegetazione, presumibilmente proveniente da un frantoio. Le indagini sono tuttora in corso al fine di individuare i responsabili degli sversamenti e dell'abbandono degli altri materiali. Nel contempo e' stato segnalato all'autorita' giudiziaria il proprietario dell'area per violazione delle normative inerenti la tutela dell'ambiente.