Rifiuti, gassificazione del plasma. L'alternativa di cui non parla nessuno

La gassificazione del plasma o la gassificazione assistita dal plasma possono essere utilizzate per convertire materiali contenenti carbonio in gas di sintesi per generare energia e altri prodotti utili, come i carburanti per il trasporto. Nel tentativo di ridurre sia i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti solidi urbani, (che include costruzione e demolizione rifiuti) diverse città stanno lavorando con aziende gassificatore di inviare loro rifiuti a queste strutture. Una città del Giappone gassifica i suoi rifiuti per produrre energia. Inoltre, varie industrie che generano rifiuti pericolosi come parte dei loro processi di produzione (ad esempio nell'industria chimica e raffinazione) stanno esaminando gassificatore come mezzi redditizi di gestione di tali flussi rifiuti.

Il plasma è un gas ionizzato che si forma quando una scarica elettrica passa attraverso un gas. Il lampo risultante da un fulmine è un esempio di plasma trovato in natura. Le torce e gli archi al plasma convertono l'energia elettrica in energia termica (calore) intensa. Torce al plasma e archi possono generare temperature fino a 10.000 gradi Fahrenheit. Se utilizzate in un impianto di gassificazione, le torce al plasma e gli archi generano questo intenso calore, che avvia e completa le reazioni di gassificazione e può persino aumentare il tasso di tali reazioni, rendendo più efficiente la gassificazione.

All'interno del gassificatore, i gas caldi della torcia o dell'arco del plasma entrano in contatto con la materia prima, come rifiuti solidi urbani, rifiuti di trituratore automatico, rifiuti medici, biomassa o rifiuti pericolosi, riscaldandoli a più di 3.000 gradi Fahrenheit. Questo calore estremo mantiene le reazioni di gassificazione, che rompono i legami chimici della materia prima e le converte in un syngas. Il syngas consiste principalmente di monossido di carbonio e idrogeno, i mattoni fondamentali per sostanze chimiche, fertilizzanti, gas naturale sostitutivo e combustibili liquidi per il trasporto. Lo syngas possono anche essere inviati a turbine a gas o motori alternativi per produrre elettricità o bruciati per produrre vapore per una turbina a vapore generatore.

Poiché le materie prime che reagiscono all'interno del gassificatore vengono convertite nei loro elementi di base, anche i rifiuti pericolosi diventano un utile syngas. I materiali inorganici nella materia prima vengono fusi e fusi in una scoria vetrosa, che non è pericolosa e può essere utilizzata in una varietà di applicazioni, come la costruzione di strade e materiali di copertura.