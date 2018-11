Rifiuti, lite M5S Lega, Fico: "Stop inceneritori in Campania"

Rifiuti: Fico, no inceneritori. Da Salvini schiaffo alla Campania

"Vi assicuro che in questa regione non si fara' neanche un inceneritore. Le parole di Salvini sono uno schiaffo forte a Napoli e alla Campania". Il presidente della Camera, Roberto Fico, replica cosi' al ministro dell'Interno, che ieri a Napoli ha parlato della realizzazione di un termovalorizzatore per ogni provincia per "evitare un disastro ambientale" e una nuova emergenza rifiuti. Arrivando nel capoluogo campano per le celebrazioni dei 45 anni della facolta' di Medicina e Chirurgia della Federico II, Fico ricorda "le lotte che sono state fatte" in questi anni e "l'avanzamento delle nuove tecnologie". Ribadisce, quindi, che "c'e' bisogno di impianti di compostaggio, di trattamento meccanico manuale, di raccolta differenziata porta a porta, di riciclo, di riutilizzo e di riduzione a monte dei rifiuti". Per il presidente delal Camera bisogna dunque uscire "dalla logica dei termovalorizzatori" e, "se dopo tanti anni lo dobbiamo ridire, lo diciamo ancora piu' forte, e siamo pronti a lottare per questo".

Rifiuti: Fico, nessuno puo' dire a sindaco 'mangiati rifiuti'

"Non mi piace che si arrivi qua e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla cosi' al sindaco della capitale del Sud e citta' fondamentale del Mediterraneo". Il presidente della Camera, Roberto Fico, critica da Napoli anche il tono e le parole utilizzate ieri da Matteo Salvini a proposito di Luigi de Magistris.

Rifiuti: Salvini "Faremo i termovalorizzatori, senza ceppa..."

"I termovalorizzatori sono fondamentali, li faremo, senza ceppa...". In un'intervista a 'Nemo' su Rai2 il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla situazione dei rifiuti in Campania. "In questi dieci anni non e' stato fatto nulla, i tecnici sono molto preoccupati - ha aggiunto Salvini - su questo tema dovrebbero scegliere gli enti locali, i sindaci e le regioni ma se tutti dicono 'da me no' i rifiuti poi non li puoi mandare su Marte".

Rifiuti: Salvini, inceneritori non in contratto? Dillo ai bambini...

"Ieri sono stato a Napoli con la gente e i tecnici, tutti sono molto preoccupati per la salute". A margine della registrazione di un'intervista a "Nemo" il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla della situazione dei rifiuti. "Bisogna fare delle strutture - spiega - perche' in Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori che producono energia, e in Campania uno? Il rapporto non puo' essere questo. Inoltre con la differenziata sei indietro, e poi ci sono i roghi tossici e le discariche. Non c'e' nel contratto? Vallo a spiegare ai bambini che tra due mesi devono respirare merda. Un'emergenza? Non lo dico io ma quando il capo dei vigili del fuoco mi dice che c'e' il rischio di tornare alla situazione di dieci anni fa io devo fare qualcosa".