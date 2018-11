Rifiuti: vigili del fuoco intervengono per rogo a Torre del Greco

I vigili del fuoco hanno spento la notte scorsa roghi di rifiuti a Torre del Greco dove cumuli di spazzatura, non raccolti da giorni, sono stati dati alle fiamme. I roghi sono stai appiccati nel quartiere Sant'Antonio, in via del Lavoro, nei pressi di fabbricati di edilizia popolare e di un parco giochi ormai inutilizzato.

Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati abitanti della zona quando hanno visto le fiamme non lontane dalle proprie abitazioni e mentre si levavano i fumi nocivi della combustione dei rifiut