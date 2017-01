Charlie Ebdo, vignetta su Rigopiano

Rigopiano, Charlie Hebdo vignetta choc: "La neve è arrivata"



La morte arriva sugli sci: Charlie Hebdo, il settimanale satirico della Francia, colpisce e ironizza sulle catastrofi dell'Italia.



CHARLIE EBDO, RIGOPIANO DOPO LA VIGNETTA SUI MORTI DI AMATRICE



Dopo i morti di Amatrice accostati a un piatto di lasagne nella contestatissima vignetta 'Sisma all'italiana' della scorsa estate, ora arriva una nuova vignetta di humour nero. Questa volta lo spunto e' la valanga del Rigopiano. Nel disegno consultabile sulla pagina Fb del giornale, si vede la morte in sci con due falci al posto delle racchette. "Italia: la neve e' arrivata. Non ce ne sara' per tutti", recita la vignetta.



Rigopiano, Charlie Hebdo vignetta choc: "La neve è arrivata". Le reazioni sui social network



Il disegno, firmato Juin, sta scatenando un mare di reazioni indignate sui social network e nella stessa bacheca Facebook di Charlie. Le due vignette sul terremoto del 24 agosto valsero al settimanale parigino la denuncia del sindaco di Amatrice. All'epoca, l'ambasciata di Francia a Roma specifico' che "il disegno di Charlie Hebdo non rappresenta in nulla la posizione della Francia".